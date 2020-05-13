В Украине в пяти областях не выявлено новых случаев коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

COVID-19 не выявили в Запорожской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Луганской областях

За минувшие сутки в Украине в пяти областях не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО Украины.

Согласно данным СНБО, ни одного случая не выявили в Запорожской, Николаевской, Сумской, Черниговской и Луганской областях. Эти области являются одними из наименее пострадавших от эпидемии COVID-19 в Украине - 331, 225, 157, 79 и 42 больных пациента соответственно.

Отметим, за 12 мая в Украине подтвердили 402 новых заболевания коронавирусом. Таким образом число новых случаев вновь выросло после двухдневного спада. Общее число инфицированных близится к 16,5 тысячам.

Также РБК-Украина писало, что за сутки умерли от COVID-19 14 пациентов. Всего в стране жертвами коронавируса стали 439 пациентов.

Кроме этого сообщалось, что новую вспышку коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской области. В частности, из села Княжолуки в районную больницу госпитализировали 20 человек, у 8 из них подтвердили COVID-19.