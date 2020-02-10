Дату повернення українців з лайнеру Diamond Princess ще не визначено, - МОЗ

Фото: Ігор Кузін (РБК-Україна)

Дата повернення українців буде залежати від швидкості тестування пасажирів лайнеру

Дату повернення та дату припинення карантину через коронавірус ще не визначено, оскільки це буде залежати від того, наскільки швидко будуть протестовані пасажири лайнеру Diamond Princess. Про це заявив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, Держприкордонслужба отримала інформацію про 25 громадян України, які перебувають на судні. Після повернення за ними буде встановлено певне медико-санітарне спостереження.

"Дату повернення та дату припинення карантину ще не визначено, оскільки це буде залежати від того наскільки швидко будуть протестовані пасажири цього лайнеру", - сказав він.

Крім того, Кузін уточнив інформацію про двох українців, які заразились коронавірусом.

"Один випадок чоловік, інший жінка. 37 років жінка, 25 років чоловік. У них захворювання протікає без симптомів. В лікарні вони будуть щонайменше 14 діб", - додав він.

Нагадаємо, Японія ізолювала круїзний лайнер Diamond Princess з майже 4 тисячами пасажирів на борту після того, як у 80-річного китайця виявили інфікування коронавірусом нового типу 2019-nCoV.