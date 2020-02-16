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Коронавірус: Малайзія закрила в'їзд круїзному лайнеру Westerdam

Новини » Надзвичайні події     16.02.2020 - 14:30
Коронавірус: Малайзія закрила в'їзд круїзному лайнеру Westerdam
Ілюстративне фото (nhc.gov.cn)

На лайнері зафіксували перший випадок зараження коронавірусом

Уряд Малайзії заборонив в'їзд пасажирам круїзного лайнера Westerdam. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на малайзійське видання Freemalaysiatoday.

Це відбулося після того, як 83-річна американка, яка була пасажиркою на цьому кораблі, здала позитивний тест на вірус Covid-19 після того, як вона прилетіла до Малайзії.

"Решту пасажирів на круїзному лайнері Westerdam, які все ще перебувають у Камбоджі, не впустять до Малайзії, оскільки вони, як вважається, були у тісному контакті з пацієнткою, яка пройшла позитивний тест", - зазначив віце-прем'єр-міністр Малайзії Ван Азіза Ван Ісмаїл.

Нагадаємо, у Китаї можуть стратити за навмисне приховування симптомів нового коронавіруса COVID-19 або спотворення інформації про стан хворого.

Повідомляється, що приховування історії своїх подорожей теж може вважатися кримінальним злочином. Людина, яка стала джерелом інфекції і привела до поширення вірусу, буде звинувачений у створенні загрози суспільній безпеці. Він може бути засуджений до 10-річного або довічного тюремного ув'язнення або до смертної кари.

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