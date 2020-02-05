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Гонконг будет принудительно изолировать всех, кто приезжает из Китая

Новости » В мире     05.02.2020 - 12:42
Гонконг будет принудительно изолировать всех, кто приезжает из Китая
Фото: Кэрри Лам (scmp.com)

Соответствующие меры будут приняты с субботы, 8 февраля

Любой, кто прибывает в Гонконг из материкового Китая, будет отправлен на обязательный двухнедельный карантин. Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам, сообщает South China Morning Post.

По ее словам, такие "жесткие" меры направлены на ограничение трансграничного потока людей, чтобы предотвратить распространение китайского коронавируса.

"Мера жесткая. Но я полагаю, что после того, как мы скажем, что все прибывающие (с Китая - Ред.) должны быть помещены на 14 дневный карантин, число прибывающих уменьшится", - сказала Лам.

При этом она не сообщила, как именно будет осуществляться карантин, но уточнила, что детали будут обнародованы в ближайшие дни.

Также Лам заявила, что на борьбу с распространением коронавируса администрация Гонконга выделит 10 млрд гонконгских долларов (1,29 млрд долларов США).

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что, в связи со вспышкой коронавируса, власти Гонконга приняли решение закрыть 10 из 13 пограничных переходов с материковым Китаем. По состоянию на 5 февраля, в Гонконге подтвержден 21 случай заражения и одна смерть от коронавируса.

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