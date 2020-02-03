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Гонконг закрывает почти все пограничные зоны с Китаем

Новости » В мире     03.02.2020 - 12:02
Гонконг закрывает почти все пограничные зоны с Китаем
Фото: Кэрри Лам (scmp.com)

Контрольно-пропускные пункты с Китаем закроют с 4 февраля

Власти Гонконга приняли решение закрыть 10 из 13 пограничных переходов с материковым Китаем. Об этом заявила глава администрации Гонконга Кэрри Лам, сообщает South China Morning Post.

Так, единственным соединением с материковым Китаем останутся совместный контрольно-пропускной пункт в заливе Шэньчжэнь и мост Гонконг-Чжухай-Макао. Международный аэропорт города также останется открытым, уточнила Кэрри Лам.

Она также обратилась к жителям Гонконга "больше не протестовать", имея в виду сегодняшнюю забастовку медицинских работников города, которые требовали закрыть границу с материковым Китаем из-за вспышки коронавируса.

Напомним, 30 января Гонконг частично ограничил транспортное соединение с материковой частью Китая, чтобы сократить распространение нового коронавируса. В частности, было полностью отменено железнодорожное сообщение, а также сокращено количество автобусных и авиарейсов.

Также РБК-Украина сообщала, что группа исследователей в Гонконге уже разработала вакцину против китайского коронавируса, однако начать ее использование можно будет только после клинических испытаний. На сегодняшний день в Гонконге подтверждено 15 случаев заражения на коронавирус.

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