Коронавирус "Дельта" может появиться в Украине: чем он опасен
Фото: врач объяснила, чем опасен коронавирус "Дельта" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Эпидемиолог прогнозирует появление в Украине коронавируса "Дельта". Он опаснее "уханьского" варианта COVID-19.
Об этом эпидемиолог Наталья Виноград рассказала в комментарии РБК-Украина.
У этого варианта вируса очень высокий эпидемический потенциал, сообщила она.
Также эксперт рассказала, почему вирус "Дельта" более заразный:
- у него намного выше параметры воспроизведения следующего случая заражения. У "уханьского" варианта это было через шесть дней, у "индийского" - уже на следующий день.
- выше показатель смертности.
- больше тяжелых форм болезни и необходимость в реанимационных мероприятиях.
- больше поражает детей, чем исходный вариант вируса.
Напомним, в Украине на лето ослабили карантинные ограничения. Однако действие самого карантина продлили до 31 августа.
Отметим, маску можно не носить во время пребывания на массовых мероприятиях только при определенных условиях.