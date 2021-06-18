Коронавірус "Дельта" може з'явитися в Україні: чим він небезпечний
Фото: лікар пояснила, чим небезпечний коронавірус "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Епідеміолог прогнозує появу в Україні коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19.
Про це епідеміолог Наталія Виноград розповіла в коментарі РБК-Україна.
У цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал, повідомила вона.
Також експерт розповіла, чому вірус "Дельта" більш заразний:
- у нього набагато вище параметри відтворення наступного випадку зараження. В "уханьского" варіанту це було через шість днів, в "індійського" - вже на наступний день.
- вище показник смертності.
- більше важких форм хвороби і необхідність в реанімаційних заходах.
- більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу.
Нагадаємо, в Україні на літо послабили карантинні обмеження. Однак дію самого карантину продовжили до 31 серпня.
Зазначимо, маску можна не носити під час перебування на масових заходах тільки за певних умов.