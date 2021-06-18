ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Коронавірус "Дельта" може з'явитися в Україні: чим він небезпечний

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 18 червня 2021 14:14
Коронавірус "Дельта" може з'явитися в Україні: чим він небезпечний Фото: лікар пояснила, чим небезпечний коронавірус "Дельта" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Анастасія Рокитна

Епідеміолог прогнозує появу в Україні коронавірусу "Дельта". Він небезпечніший за "уханьський" варіант COVID-19.

Про це епідеміолог Наталія Виноград розповіла в коментарі РБК-Україна.

У цього варіанту вірусу дуже високий епідемічний потенціал, повідомила вона.

Також експерт розповіла, чому вірус "Дельта" більш заразний:

  • у нього набагато вище параметри відтворення наступного випадку зараження. В "уханьского" варіанту це було через шість днів, в "індійського" - вже на наступний день.
  • вище показник смертності.
  • більше важких форм хвороби і необхідність в реанімаційних заходах.
  • більше вражає дітей, ніж вихідний варіант вірусу.

Нагадаємо, в Україні на літо послабили карантинні обмеження. Однак дію самого карантину продовжили до 31 серпня.

Зазначимо, маску можна не носити під час перебування на масових заходах тільки за певних умов.

Читайте РБК-Україна в Google News
врачи COVID-19
NEWS
Злива затопила вулиці Дніпра
Злива затопила вулиці Дніпра
DAILY
МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора МВФ на паузі. Де Кабміну взяти гроші, щоб розрахуватися з боргами