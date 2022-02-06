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После коронации Чарльза. Елизавета II согласна на королевский титул для его жены

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Лондон, Воскресенье 06 февраля 2022 11:45
После коронации Чарльза. Елизавета II согласна на королевский титул для его жены Фото: британская королева Елизавета II (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Сергей Новиков

Британская королева Елизавета II согласна на то, чтобы супруга принца Чарльза после его коронации получила королевский титул. Таким образом, Камилла, герцогиня Корнуольская, может стать королевой-консортом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что в послании, посвященном 70-летию правления Елизаветы II, она заявила об "искреннем желании" того, чтобы Камилла носила этот титул.

Отметим, Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей - 70-лет со дня восхождения на престол. Ее правление началось 6 февраля 1952 года после смерти короля Георга VI, когда ей было 25 лет.

За время ее правления в Британии сменилось 14 премьер-министров.

Напомним, ранее Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю, которого будут судить по делу о сексуальном насилии, всех военных званий и королевского покровительства.

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Великобритания Елизавета II
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