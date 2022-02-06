После коронации Чарльза. Елизавета II согласна на королевский титул для его жены
Британская королева Елизавета II согласна на то, чтобы супруга принца Чарльза после его коронации получила королевский титул. Таким образом, Камилла, герцогиня Корнуольская, может стать королевой-консортом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Сообщается, что в послании, посвященном 70-летию правления Елизаветы II, она заявила об "искреннем желании" того, чтобы Камилла носила этот титул.
Отметим, Елизавета II стала первым британским монархом, отметившим платиновый юбилей - 70-лет со дня восхождения на престол. Ее правление началось 6 февраля 1952 года после смерти короля Георга VI, когда ей было 25 лет.
За время ее правления в Британии сменилось 14 премьер-министров.
Напомним, ранее Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю, которого будут судить по делу о сексуальном насилии, всех военных званий и королевского покровительства.