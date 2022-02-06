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Після коронації Чарльза. Єлизавета II згодна на королівський титул для його дружини

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Лондон, Неділя 06 лютого 2022 11:45
Після коронації Чарльза. Єлизавета II згодна на королівський титул для його дружини Фото: британська королева Єлизавета II (facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Сергей Новиков

Британська королева Єлизавета II згодна на те, щоб дружина принца Чарльза після його коронації отримала королівський титул. Таким чином, Камілла, герцогиня Корнуольська, може стати королевою-консортом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що в посланні, присвяченому 70-річчю правління Єлизавети II, вона заявила про "щире бажання" того, щоб Камілла носила цей титул.

Відзначимо, Єлизавета II стала першим британським монархом, який відзначив платиновий ювілей - 70-років з дня сходження на престол. Її правління почалося 6 лютого 1952 року після смерті короля Георга VI, коли їй було 25 років.

За час її правління в Британії змінилося 14 прем'єр-міністрів.

Нагадаємо, раніше Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю, якого судитимуть у справі про сексуальне насильство, всіх військових звань і королівського заступництва.

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Великобританія Єлизавета II
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