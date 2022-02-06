Після коронації Чарльза. Єлизавета II згодна на королівський титул для його дружини
Британська королева Єлизавета II згодна на те, щоб дружина принца Чарльза після його коронації отримала королівський титул. Таким чином, Камілла, герцогиня Корнуольська, може стати королевою-консортом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Повідомляється, що в посланні, присвяченому 70-річчю правління Єлизавети II, вона заявила про "щире бажання" того, щоб Камілла носила цей титул.
Відзначимо, Єлизавета II стала першим британським монархом, який відзначив платиновий ювілей - 70-років з дня сходження на престол. Її правління почалося 6 лютого 1952 року після смерті короля Георга VI, коли їй було 25 років.
За час її правління в Британії змінилося 14 прем'єр-міністрів.
Нагадаємо, раніше Єлизавета II позбавила свого сина принца Ендрю, якого судитимуть у справі про сексуальне насильство, всіх військових звань і королівського заступництва.