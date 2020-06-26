Коронакризис украинской экономики: пик уже пройден?

Несмотря на снятие значительной части ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, этот фактор остается ключевым с точки зрения восстановления деловой активности и возвращения экономики на докризисные показатели

В рамках спецпроекта #инсайтыКМЭФ состоялась дискуссионная онлайн-панель "Влияние коронакризиса на украинскую экономику и бизнес", где эксперты в лице Виллема Буитера (профессор Колумбийского университета), Виктора Галасюка (президент Украинской ассоциации Римского клуба), Олега Устенко (советник Президента Украины по экономическим вопросам) оценили, на какой стадии кризиса находится украинская экономика и ее дальнейшие перспективы. Модерировал панель генеральный директор UFuture Николай Тимощук.

Наихудший момент коронакризиса уже позади?

Буитер: Ответ на этот вопрос не может быть однозначным, поскольку мы никогда ранее не сталкивались с подобным. На мой взгляд, большинство стран еще не столкнулись с наихудшим в ходе кризиса. Быстрое развертывание карантинных мероприятий сменяется столь же быстрым их ослаблением, и мы, скорее всего, увидим вторую волну вируса.

Виллем Буитер

Эта нестабильность касается также Украины, для нее остаются внешние риски. Мы находимся в тотальной неуверенности, когда говорим о дальнейшем протекании вируса, выработке антител и даже нынешней эпидемиологической ситуации.

Устенко: Конец кризиса еще не наступил, мы где-то посередине. Следует понимать, что кризис связан не только с Covid-19, но и с глобальной экономической ситуацией. Коронавирус стал лишь триггером, усилил предыдущие экономические процессы. Поэтому Украина, как и многие другие страны, находится под двойным давлением.

Мы действительно имеем очень высокий уровень неопределенности, который касается даже не отдельных стран, а глобальной ситуации в мире. Новые события, такие как акции Black Lives Matter, также могут повлиять на мировую экономику. Ранее США были тихой гаванью для капитала, но никто не знает, что будет происходить в будущем. В ЕС также неопределенная ситуация, некоторые страны недовольны финансовой поддержкой от Брюсселя. Нас ждет углубление кризиса, выход из которого не будет легким.

Галасюк: Сейчас мы только на старте серьезного замедления мировой экономики. МВФ ожидает большого спада и даже депрессии. Весь мир замедлился. Мы должны достичь нижайшей точки, после которой нам понадобится несколько лет на восстановление. Да, индексы акций уже частично восстанавливаются, но мы, вероятно, углубимся еще ниже.

Возникла проблема безработицы, промышленность сокращается, многие индустрии страдают от Covid-19. Финансовые инъекции, которые делают правительства, не помогут в долгосрочной перспективе, такой объем финансовой помощи очень трудно оказывать постоянно.

О внешнем долге Украины

Буитер: В 2014 году доля государственного долга составляла 85% ВВП, в то время как в 2019 она снизилась до 50%. Как страна, которая не контролирует глобальные денежные потоки, Украина очень ограничена в инструментарии воздействия на государственный долг. На данный момент увеличение госдолга до 65% потребует значительной самодисциплины со стороны правительства, а также крупных макрофинансовых ограничений. Кроме того, всегда будет трудно удержаться от реструктуризации, как это уже произошло недавно, в 2015 году.

Устенко: Доля в 60% внешнего долга от годового ВВП - это вполне нормально. Но вопрос в том, каков объем ВВП и какие проценты уплачиваются по долгам. США платят меньше 2% от ВВП для покрытия долгов, когда сам долг превышает 100% от ВВП. Украина в свою очередь платит 7%. Поэтому мы на наши 60% долга от ВВП платим гораздо больше, чем США на 100%.

Олег Устенко

При президенте Зеленском нам удалось значительно уменьшить процентные ставки для новых выпусков евробондов. Последний выпуск при прошлой администрации размещался под 9,4%, а перед началом карантина мы разместили евробонды под 5% - ставка почти вдвое ниже. Это очень динамичная ситуация. Если доверие к Украине останется хотя бы на таком же уровне, тогда мы сможем выйти на международные рынки и занимать деньги еще дешевле.

Как стимулировать экономику Украины и привлекать инвестиции?

Буитер: Украина демонстрировала недостаточные темпы роста в течение последних 30 лет. Доля иностранных инвестиций до кризиса 2020 года составляла менее 10% ВВП. Прямые иностранные инвестиции в 2018 году составили 1,9% от ВВП, в 2019 - около 2%. Это отражение плохого бизнес- и инвестиционного климата. Потенциальные инвесторы не чувствуют себя востребованными в Украине.

И страна требует больших инвестиций. Например, в электросети - они ​​в очень плохом состоянии. Украине необходимо разработать законодательную регуляторную базу, определить единый подход для поощрения инвесторов.

Цепи поставок, структурные реформы и поощрения - это ключ к дальнейшему развитию. Необходимы такие регуляторные изменения, после которых в Украину захочется инвестировать.

Устенко: У нас нет другого способа улучшить ситуацию в Украине, кроме привлечения как можно больших объемов инвестиций. Но мир - это не только Украина. И именно поэтому нам нужно не просто улучшать бизнес климат, нам следует делать это гораздо быстрее конкурентов - вот что самое главное. Иначе условия будут улучшаться, а уровень инвестиций останется низким.

Можно использовать и протекционистские меры, особенно когда другие страны очень агрессивно их вводят. Сегодня даже внутри ЕС идет борьба за сохранение принципов свободного рынка. Однако следует четко понимать, на какое время вводить подобные ограничения в Украине и на какие индустрии их распространять, чтобы действительно стимулировать экономическое развитие.

Галасюк: Первый приоритет - поддерживать не только потребление, но и инвестиции, государственные и частные. Сейчас хороший момент для модернизации наших коммунальных систем и инфраструктуры. Для этого необходимо предоставлять государственные заказы на продукцию, которую мы можем производить внутри страны. Такие инициативы должны поддерживаться государственными фондами, можно использовать средства международных миссий.

Виктор Галасюк

Необходимо предоставлять ряду отраслей дополнительную поддержку, как это происходит с тарифом на выработку электроэнергии из возобновляемых источников. Или внедрять другие стимулы, вроде запрета на экспорт необработанной древесины. Это предоставляет возможности для развития национального бизнеса. Нет плохого времени для инвестиций, вопрос лишь в условиях. Правительство должно создать условия для улучшения инвестиционной и бизнес-деятельности.

Украине нечего терять. В то же время существуют возможности и предложения. Создание благоприятных условий для новых проектов позволит привлечь миллиарды долларов без риска для уже существующей налоговой базы. Для этого нужен смелый взгляд и политическая воля.

Чем больше инвесторов, тем больше конкуренция, больше рабочих мест, доходов и уровень общего благосостояния. Это всегда так работает. Мы не можем понемногу улучшать наши условия, нам необходимы радикальные трансформации, чтобы инвесторам было выгодно приходить в Украину.