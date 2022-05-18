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Королева Великобритании посетила новую ветку метро Лондона, ​​названную в ее честь

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Лондон, Среда 18 мая 2022 02:50
Королева Великобритании посетила новую ветку метро Лондона, ​​названную в ее честь Королева Елизавета II (Фото: nieuwsblad.be)
Автор: Константин Широкун

Королева Великобритании Елизавета II приняла участие в открытии новой линии метро в Лондоне, ​​названной в ее честь. Новая ветка метро должна быть открыта для публики 24 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

О визите Елизаветы в анонсе мероприятия не сообщалось, но в Букингемском дворце заявили, что организаторы были проинформированы о возможности ее участия.

Королеве также дали карту проезда Oyster и показали, как использовать ее в билетном автомате. Вместе с монархом присутствовали ее младший сын принц Эдвард и премьер-министр Борис Великобритании Борис Джонсон.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании впервые за 59 лет пропустила открытие заседания парламента. Ранее королева Елизавета пропускала открытие парламента только в 1959 и 1963 годах, когда она была беременна принцами Эндрю и Эдвардом соответственно.

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Великобритания Лондон Елизавета II
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