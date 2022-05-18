Королева Великобританії відвідала нову гілку метро Лондона, названу на її честь

Королева Великобританії Єлизавета II взяла участь у відкритті нової лінії метро в Лондоні, названої на її честь. Нова гілка метро повинна бути відкрита для публіки 24 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

Про візит Єлизавети в анонсі заходу не повідомлялося, але в Букінгемському палаці заявили, що організатори були проінформовані про можливість її участі.

Королеві також дали карту проїзду Oyster і показали, як використовувати її в квитковому автоматі. Разом з монархом були присутні її молодший син принц Едвард і прем'єр-міністр Борис Джонсон.