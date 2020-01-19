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Королева Елизавета поблагодарила принца Гарри и Меган Маркл за "самоотверженную работу"

Новости » Общество     19.01.2020 - 00:11
Королева Елизавета поблагодарила принца Гарри и Меган Маркл за "самоотверженную работу"
Фото: Королева Елизавета (The Royal Family)

Елизавета II заявила, что с пониманием отнеслась к решению внука и его жены

Королева Елизавета II прокомментировала решение Букингемского дворца о сложении королевских титулов принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Британская королева Елизавета II признала "проблемы", с которыми столкнулись принц Гарри и Меган после их желания отступить от своих полномочий как членов королевской семьи.

"После многих месяцев разговоров и недавних дискуссий я рада, что вместе мы нашли конструктивный и поддерживающий путь для моего внука и его семьи. Гарри, Меган и Арчи всегда будут очень любимыми членами моей семьи", - заявила Королева в своем заявлении 18 января.

Королева добавила, что поддерживает стремление Гарри и Меган к независимой жизни.

"Я хочу поблагодарить их за их самоотверженную работу в этой стране, Содружестве и за пределами, и я особенно горжусь тем, как Меган так быстро стала одним из членов семьи. Я надеюсь, что сегодняшнее соглашение позволит им начать строить счастливую и мирную новую жизнь", - сказала Королева.

Напомним, Букингемский дворец 18 января сообщил, что британский принц Гарри и его жена Меган Маркл потеряют королевские титулы и больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи, и получать за него деньги.

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