ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Королева Єлизавета подякувала принцу Гаррі і Меган Маркл за "самовіддану роботу"

Новини » Суспільство     19.01.2020 - 00:11
Королева Єлизавета подякувала принцу Гаррі і Меган Маркл за "самовіддану роботу"
Фото: Королева Єлизавета (The Royal Family)

Єлизавета II заявила, що з розумінням поставилася до рішення онука і його дружини

Королева Єлизавета II прокоментувала рішення Букінгемського палацу про складання королівських титулів принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Британська королева Єлизавета II визнала проблеми, з якими зіткнулися принц Гаррі і Меган після їх бажання відступити від своїх повноважень як членів королівської сім'ї.

"Після багатьох місяців розмов і недавніх дискусій я рада, що разом ми знайшли конструктивний шлях для мого онука і його родини. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами моєї сім'ї", - заявила Королева в своїй заяві 18 січня.

Королева додала, що підтримує прагнення Гаррі і Меган до незалежного життя.

"Я хочу подякувати за їхню самовіддану працю в цій країні, Співдружності і за межами, і я особливо пишаюся тим, як Меган так швидко стала одним з членів сім'ї. Я сподіваюся, що сьогоднішня угода дозволить їм почати будувати щасливе і мирне нове життя", - сказала Королева.

Нагадаємо, Букінгемський палац 18 січня повідомив, що британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл втратять королівські титули, більше не будуть вважатися виконувачами офіційних обов'язків членів королівської сім'ї, і отримувати за нього гроші.

Букінгемський палац скасує королівські титули принца Гаррі та його дружини Чоловіка Єлизавети II принца Філіпа госпіталізували
Новини України Єлизавета IIпринц Гаррі
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся