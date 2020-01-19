Королева Єлизавета подякувала принцу Гаррі і Меган Маркл за "самовіддану роботу"

Фото: Королева Єлизавета (The Royal Family)

Єлизавета II заявила, що з розумінням поставилася до рішення онука і його дружини

Королева Єлизавета II прокоментувала рішення Букінгемського палацу про складання королівських титулів принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.

Британська королева Єлизавета II визнала проблеми, з якими зіткнулися принц Гаррі і Меган після їх бажання відступити від своїх повноважень як членів королівської сім'ї.

"Після багатьох місяців розмов і недавніх дискусій я рада, що разом ми знайшли конструктивний шлях для мого онука і його родини. Гаррі, Меган і Арчі завжди будуть улюбленими членами моєї сім'ї", - заявила Королева в своїй заяві 18 січня.

Королева додала, що підтримує прагнення Гаррі і Меган до незалежного життя.

"Я хочу подякувати за їхню самовіддану працю в цій країні, Співдружності і за межами, і я особливо пишаюся тим, як Меган так швидко стала одним з членів сім'ї. Я сподіваюся, що сьогоднішня угода дозволить їм почати будувати щасливе і мирне нове життя", - сказала Королева.

Нагадаємо, Букінгемський палац 18 січня повідомив, що британський принц Гаррі і його дружина Меган Маркл втратять королівські титули, більше не будуть вважатися виконувачами офіційних обов'язків членів королівської сім'ї, і отримувати за нього гроші.