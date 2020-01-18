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Букингемский дворец отменит королевские титулы принца Гарри и его жены

Новости » Общество     18.01.2020 - 21:55
Букингемский дворец отменит королевские титулы принца Гарри и его жены
Фото: принц Гарри и Меган Маркл (gettyimages.com)

Принц Гарри и Меган Маркл потеряют титулы весной 2020 года

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл потеряют королевские титулы и больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи, и получать за него деньги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Как сообщают в Букингемском дворце, принц Гарри и его жена достигли соглашения с другими членами королевской семьи относительно дальнейшего статуса супругов. Супруги сложат титулы весной 2020 года.

"Герцог и герцогиня больше не будут использовать титулы Их Высочества, а также больше не будут считаться исполняющими официальных обязанностей членов королевской семьи", - говорится в документе.

Кроме того, принц Гарри и Меган Маркл намерены вернуть в королевский бюджет средства, потраченные на ремонт их резиденции.

Напомним, ранее сообщалось, что британская королева Елизавета II прокомментировала свое решение относительно принца Гарри и его жены Меган Маркл, которые решили сложить королевские полномочия. Королева заявила, что позволяет супругам жить своей жизнью, если они этого хотят.

Как известно, принц Гарри и его жена Меган Маркл в начале января сообщили о намерении отказаться от королевских титулов и стать финансово независимыми. При этом супруги отметили, что продолжают поддерживать ее Величество Королеву.

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Новости Украины ВеликобританияМеган Марклпринц ГарриБукингемский дворец
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