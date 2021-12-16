Королева Елизавета отменила традиционный семейный рождественский обед из-за "Омикрона"

Британская королева Елизавета отменила традиционный рождественский семейный обед из-за опасений, связанных со штаммом коронавируса "Омикрон". Монарх уверена, что обед может поставить под угрозу праздники для других людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Sun.
"Ее величество с сожалением заявила, что вынуждена была отменить традиционный рождественский обед с членами королевской семьи, который был запланирован ранее. Королева считает такое решение "правильным", так как новый штамм "Омикрон" бушует по всей Британии", - пишет издание.
Такое решение было принято, в связи с тем, что встреча членов королевской семьи в одном доме "поставит под угрозу рождественские праздники для многих людей".
При этом королевский дворец отказался комментировать решение королевы, поскольку "рождественский обед - это частное семейное мероприятие".
Обед должен был состояться в следующий вторник, 21 декабря, в Виндзорском замке. На нем планировалось присутствие 50 членов королевской семьи.
Напомним, по состоянию на 16 декабря, штамм коронавируса "Омикрон" уже является доминирующим в Лондоне. Среди инфицированных жителей столицы у 51,8% обнаружили новый вариант вируса.