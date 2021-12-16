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Королева Єлизавета скасувала традиційний сімейний різдвяний обід через "Омікрон"

Автор: Ольга Белей

Британська королева Єлизавета скасувала традиційний різдвяний сімейний обід через побоювання, пов'язані зі штамом коронавірусу "Омікрон". Монарх впевнена, що обід може поставити під загрозу свята для інших людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Sun.

"Її величність з жалем заявила, що змушена була скасувати традиційний різдвяний обід з членами королівської сім'ї, який був запланований раніше. Королева вважає таке рішення "правильним", так як новий штам "Омікрон" вирує по всій Британії", - пише видання.

Таке рішення було прийнято, у зв'язку з тим, що зустріч членів королівської сім'ї в одному будинку "поставить під загрозу різдвяні свята для багатьох людей".

При цьому Королівський палац відмовився коментувати рішення королеви, оскільки "різдвяний обід - це приватний сімейний захід".

Обід мав відбутися наступного вівторка, 21 грудня, у Віндзорському замку. На ньому планувалася присутність 50 членів королівської сім'ї.

Нагадаємо, станом на 16 грудня, штам коронавірусу "Омікрон" вже є домінуючим у Лондоні. Серед інфікованих жителів столиці у 51,8% виявили новий варіант вірусу.

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ВеликобританіяОмикрон