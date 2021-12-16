Королева Єлизавета скасувала традиційний сімейний різдвяний обід через "Омікрон"

"Її величність з жалем заявила, що змушена була скасувати традиційний різдвяний обід з членами королівської сім'ї, який був запланований раніше. Королева вважає таке рішення "правильним", так як новий штам "Омікрон" вирує по всій Британії", - пише видання.

Таке рішення було прийнято, у зв'язку з тим, що зустріч членів королівської сім'ї в одному будинку "поставить під загрозу різдвяні свята для багатьох людей".

При цьому Королівський палац відмовився коментувати рішення королеви, оскільки "різдвяний обід - це приватний сімейний захід".

Обід мав відбутися наступного вівторка, 21 грудня, у Віндзорському замку. На ньому планувалася присутність 50 членів королівської сім'ї.