Королева Данії Маргрете II після зречення від престолу збереже свій титул

"Після зміни престолу Її Величність Королева й надалі залишатиметься величністю та носитиме титул Її Величності Королева Маргрета", - роз'яснили в канцелярії.

Разом з тим 14 січня на данський престол зійде її наслідний син Фредерік. Він матиме титул

кронпринцеса Мері з того самого моменту стане

Що передувало

Нагадаємо, 31 грудня 2023 року 83-річна королева Данії Маргрете II оголосила під час традиційної новорічної промови про намір зректися престолу 14 січня 2024-го, тобто після 52 років перебування на троні.

Так, Маргрете II зійшла на данський престол 14 січня 1972 року після того, як помер її батько, король Фредерік ІХ. На момент коронації їй було 31 рік. Маргрете II править найдовше з нині монархів Європи - понад 50 років.

У своєму телевізійному оголошенні королева пояснила, що перенесена операція на спині змусила її замислитися над тим, що, можливо, настав час передати свої обов'язки наступному поколінню.