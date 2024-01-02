RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Королева Дании Маргрете II после отречения от престола сохранит свой титул

Фото: Королева Дании Маргрете II (instagram.com/detdanskekongehus)
Автор: Владимир Костырин

Королева Дании Маргрете II после своей запланированной на 14 января добровольной отставки сохранит монарший титул.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Королевского двора Дании.

"После смены престола Ее Величество Королева и в дальнейшем будет оставаться величеством и будет носить титул Ее Величества Королева Маргрета", - разъяснили в канцелярии.

Вместе с тем 14 января на датский престол взойдет ее наследный сын Фредерик. Он будет носить титул

кронпринцесса Мэри с того же момента станет

Что предшествовало

Напомним, 31 декабря 2023 года 83-летняя королева Дании Маргрете II объявила во время традиционной новогодней речи о намерении отречься от престола 14 января 2024-го, то есть после 52 лет пребывания на троне.

Так, Маргрете II взошла на датский престол 14 января 1972 года после того, как умер ее отец, король Фредерик IX. К моменту коронации ей было 31 год. Маргрете II правит дольше всего из ныне монархов Европы - более 50 лет.

В своем телевизионном объявлении королева объяснила, что перенесенная операция на спине заставила ее задуматься над тем, что, возможно, пора передать свои обязанности следующему поколению.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дания