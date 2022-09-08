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Королева Британии попала под медицинское наблюдение. Врачи обеспокоены ее состоянием

Фото: королева Британии Елизавета II (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Королева Британии Елизавета II находится под медицинским наблюдением в шотландском замке Балморал из-за беспокойства врачей состоянием ее здоровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"После дальнейшей оценки сегодня утром врачи королевы обеспокоены здоровьем Ее Величества и рекомендовали ей оставаться под медицинским наблюдением. Королева остается в Балморале", - сказал представитель Букингемского дворца.

Все четверо детей королевы сейчас с ней в замке Балморал. Также с Елизаветой II и внук Уильям, герцог Кембриджский.

Отмечается, что значительные изменения в состоянии здоровья королевы произошли в октябре прошлого года, когда она отменила поездку в Северную Ирландию и осталась на ночь в больнице. С тех пор было несколько посещений больницы, но они были амбулаторными.

Кроме того, недавно Елизавета II отложила заседание Тайного совета после того, как врачи посоветовали ей отдохнуть.

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ВеликобританияЕлизавета II