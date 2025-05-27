Король Чарльз III прибув до Канади: до чого тут Трамп і що планується

Король Чарльз III прилетів до Канади, щоб відкрити нову парламентську сесію на запрошення прем'єр-міністра Марка Карні. Крок частково покликаний послати президенту США Дональду Трампу сигнал про суверенітет країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як пише видання, у понеділок в аеропорту Оттави короля зустріла група привітальних гостей. Серед них були - офіційні особи канали, лідери корінних народів, школярі, армійський полк (відомий як Королівські Канадські драгуни), а також великий контингент журналістів.

"Пишність" події також супроводжувалася тонкими натяками на напружену політику, яка послідувала після неодноразових закликів Трампа зробити Канаду 51-м штатом США.

Також Bloomberg описує, що королева Камілла одягла брошку королеви-матері "Діамантовий кленовий лист", яку король Георг VI уперше подарував своїй дружині перед її королівським туром до Канади 1939 року.

Що очікується

У вівторок король Чарльз зачитає тронну промову, документ, написаний офісом Карні, в якому будуть викладені пріоритети його уряду. Промова дасть більш детальну інформацію про те, як прем'єр-міністр планує реалізувати свої сім основних цілей.

Перша мета в цьому списку - домовитися про нові економічні та оборонні відносини зі США, одночасно зміцнюючи зв'язки з "надійними торговельними партнерами і союзниками в усьому світі", зокрема й з Великою Британією.

Це буде вперше з 1977 року, коли канадський монарх зачитає промову парламенту. Хоча зазвичай промову зачитує представник монархії в Канаді, ким наразі є генерал-губернаторка Мері Саймон.

"Це доволі грубий інструмент з точки зору посилу, який намагаються послати. Але я думаю, що це ефективно, якщо ви намагаєтеся спілкуватися з цим конкретним президентом (йдеться про Трампа - ред.). Він (король Чарльз - ред.) першим відвідує нас, він відкриває наш парламент, і він також король Канади", - сказав Філіп Лагассе, професор Карлтонського університету в Оттаві, який спеціалізується на парламентському управлінні та інститутах.

Він також додав, що Трамп захоплюється королем Карлом.

Хоча Чарльз, з його чутливою конституційною позицією, навряд чи буде безпосередньо посилатися на словесну війну Канади з Трампом, офіс Карні був відвертішим щодо причин візиту.

"Ця історична честь відповідає вазі нашого часу. Канада має стійкого захисника в особі нашого суверена", - заявив канадський прем'єр раніше цього місяця.

Далі Bloomberg продовжило описувати візит Карла III до Канади. Так, король, одягнений у червону краватку, відвідав переповнений громадський фестиваль в Оттаві, де були - вуличний хокей, ринок і музика. Він також узяв участь в урочистому висаджуванні дерев, перш ніж провести приватні зустрічі з Карні та Саймоном.

Після виступу в парламенті король Карл покладе вінок до національного меморіалу Канади, перш ніж повернутися до Британії.

Лагассе вважає, що візит короля спрямований не тільки на "американські та міжнародні очі", а й покликаний запевнити канадців у фундаментальних інститутах і системі правління їхньої власної країни.

"Я розглядаю це як підтвердження того, що в нас немає американської системи. У нас є свої унікальні історичні інститути, яким уже тисяча років. Це спадкоємність. Ми успадкували їх від Сполученого Королівства, але ми адаптували їх, щоб зробити їх нашими власними", - резюмував він.