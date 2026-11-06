UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

Король Бельгії відмовився прийняти відставку прем'єра

20:39 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Барт де Вевер (Getty Images)

Король Бельгії Філіп I відмовився прийняти відставку прем'єр-міністра країни Барта де Вевера.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Бельгійської монархії в X.

Рішення відхилити відставку прем'єра монарх ухвалив за підсумками зустрічі з керівниками п'яти політичних сил, які формують більшість у бельгійському уряді.

Усі лідери партій підтвердили намір якнайшвидше завершити бюджетний процес та узгодити стабільний фінансовий план країни на найближчі три роки.

"Король також отримав офіційне зобов'язання від п'яти голів партій про те, що вони готові піти на поступки для досягнення угоди в уряді. Король наголосив на важливості досягнення належного балансу між збереженням соціальної згуртованості та стимулюванням економічного зростання", - зазначається в заяві.

Король Філіп I попросив Вевера в терміновому порядку відновити консультації з політичними партнерами.

За підсумками проведених переговорів прем'єр має особисто прозвітувати монарху про досягнуті результати вже 16 листопада.

Нагадаємо, 2 листопада король Бельгії Філіп прийняв Барта де Вевера на аудієнції, під час якої той офіційно повідомив про складання повноважень через провал бюджетних переговорів.

Зазначимо, нещодавно Вевер заявив, що ЄК не планує пропонувати нові механізми використання заморожених активів РФ для фінансування потреб України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі: