Король Бельгії призупинив відставку прем'єр-міністра

Фото: Бельгія (twitter.com/MonarchieBe)

У середу король Філіп обговорить ситуацію з керівниками політичних партій

Король Бельгії Філіп прийняв прем'єр-міністра Шарля Мішеля у брюссельській королівській резиденції Лакені і призупинив рішення про його відставку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter короля.

У середу, 19 грудня, король має намір почати консультації з керівниками політичних партій щодо ситуації.

Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель заявив на засіданні парламенту увечері 18 грудня, що негайно подає у відставку.

Про свій намір залишити посаду він заявив після того, як представники соціал-демократів і "зелених" внесли до парламенту пропозицію про вотум недовіри уряду.

Нагадаємо, 8 грудня, прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель заявив, що уряд країни буде працювати як уряд меншості після того, як найбільша партія коаліції N-VA оголосила про вихід з урядової коаліції через незгоду з позицією прем'єра щодо міграційного пакту ООН.

Парламентські вибори в Бельгії очікуються в травні 2019 року.