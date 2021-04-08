UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Корниенко: в Украине стартовала эпоха народовластия и демократии

Автор: РБК-Украина

Партия "Слуга народа" приветствует подписание президентом закона о референдуме. Закон начнет эпоху подлинного народовластия и демократии в Украине.

Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко.

"Идея народовластия - фундаментальная идея президента и нашей политсилы. Старые политики дискредитировали себя за годы независимости, поэтому надо больше вовлекать людей в принятие решений на всех уровнях. Начиная с государственнических решений - для этого и нужен инструмент референдума, и заканчивая местными вопросами, которые люди могут решать в своих органах самоуправления или через местные референдумы", - заявил Корниенко.

По его словам, возможность проведения референдумов по ключевым вопросам жизни общества есть в большинстве демократических стран. Конституция Украины предусматривает такую возможность и для украинцев.

"Но политики очень долго не хотели давать обществу этот инструмент, сохраняя за собой монополию на принятие решений общегосударственного значения. Президент Владимир Зеленский и "Слуга народа" дали такой инструмент. Он вполне реален и может работать в течение десятилетий, помогая украинцам находить цивилизованный выход из политических противостояний", - заявил он.

Корниенко также напомнил, что закон о референдуме разработан в тесном сотрудничестве с международными организациями, представителями гражданского общества, академической среды.

Свою оценку предложениям оказывали и в Венецианской комиссии, и в Совете Европы. Кроме того, он нашел поддержку в парламенте среди представителей различных политических сил.

Как писало РБК-Украина, 22 марта на сайте ВР появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.

Так, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости в Украине местных референдумов и поручил ВР принять соответствующий закон.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Александр КорниенкоСлуга народа
Читайте также
Эксперт оценил возможность создания коалиции "Батькивщины" со "Слугой народа"
В "Слуге народа" рассказали, как государство будет бороться с контрабандой
Прогноз погоды