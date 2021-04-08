Корниенко: в Украине стартовала эпоха народовластия и демократии

"Идея народовластия - фундаментальная идея президента и нашей политсилы. Старые политики дискредитировали себя за годы независимости, поэтому надо больше вовлекать людей в принятие решений на всех уровнях. Начиная с государственнических решений - для этого и нужен инструмент референдума, и заканчивая местными вопросами, которые люди могут решать в своих органах самоуправления или через местные референдумы", - заявил Корниенко.

По его словам, возможность проведения референдумов по ключевым вопросам жизни общества есть в большинстве демократических стран. Конституция Украины предусматривает такую возможность и для украинцев.

"Но политики очень долго не хотели давать обществу этот инструмент, сохраняя за собой монополию на принятие решений общегосударственного значения. Президент Владимир Зеленский и "Слуга народа" дали такой инструмент. Он вполне реален и может работать в течение десятилетий, помогая украинцам находить цивилизованный выход из политических противостояний", - заявил он.

Корниенко также напомнил, что закон о референдуме разработан в тесном сотрудничестве с международными организациями, представителями гражданского общества, академической среды.

Свою оценку предложениям оказывали и в Венецианской комиссии, и в Совете Европы. Кроме того, он нашел поддержку в парламенте среди представителей различных политических сил.