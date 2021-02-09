Корниенко: тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут

До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для украинцев не будут расти.

"Власть делает все, чтобы поддержать украинцев в этот непростой период коронакризиса. Подписанный сегодня меморандум защитит их от неконтролируемого повышения тарифов на отопление и горячую воду. Мы подготовили его совместно с общественностью, экспертами и местными властями. Речь идет о тарифах на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне - они останутся неизменными и справедливыми", - подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Денис Шмфгаль подчеркнул, что это один из 8 шагов для решения тарифного вопроса и установления справедливых правил на рынке газа.

"Вместе с городскими главами крупнейших городов, правительственной командой, представителями НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз" мы выработали оптимальное решение, чтобы решить этот вопрос. И сегодня я рад, что был подписан меморандум, в котором зафиксировано обещание перед людьми - тарифы на горячую воду и отопление не будут повышаться до конца отопительного сезона", - отметил глава правительства.

Согласно документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопления, а стоимость услуги поставки тепла и горячей воды в многоквартирные дома не будет меняться до конца отопительного сезона.

Кроме того, предприятия теплоснабжения гарантированно получат газ для производства и поставок в дома украинцев. Для них даже предусмотрели возможность отсрочить оплату за природный газ, а также компенсацию разницы между рыночной ценой газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло, объяснил Александр Корниенко.

В то же время важно, что финансирование компенсаций для этих предприятий не будут перекладывать на органы местного самоуправления, добавил глава партии.