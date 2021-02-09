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Корниенко: тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 17:43
Корниенко: тарифы на тепло и горячую воду до конца отопительного сезона расти не будут Фото: Александр Корниенко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

До конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для украинцев не будут расти.

Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, комментируя инициированное президентом подписание меморандума Кабинетом министров, НКРЭКУ, "Нафтогазом" вместе с местными властями во вторник, 9 февраля.

"Власть делает все, чтобы поддержать украинцев в этот непростой период коронакризиса. Подписанный сегодня меморандум защитит их от неконтролируемого повышения тарифов на отопление и горячую воду. Мы подготовили его совместно с общественностью, экспертами и местными властями. Речь идет о тарифах на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне - они останутся неизменными и справедливыми", - подчеркнул он.

В то же время премьер-министр Денис Шмфгаль подчеркнул, что это один из 8 шагов для решения тарифного вопроса и установления справедливых правил на рынке газа.

"Вместе с городскими главами крупнейших городов, правительственной командой, представителями НКРЭКУ и НАК "Нафтогаз" мы выработали оптимальное решение, чтобы решить этот вопрос. И сегодня я рад, что был подписан меморандум, в котором зафиксировано обещание перед людьми - тарифы на горячую воду и отопление не будут повышаться до конца отопительного сезона", - отметил глава правительства.

Согласно документу, до конца отопительного сезона 2020-2021 годов украинцы будут бесперебойно получать отопления, а стоимость услуги поставки тепла и горячей воды в многоквартирные дома не будет меняться до конца отопительного сезона.

Кроме того, предприятия теплоснабжения гарантированно получат газ для производства и поставок в дома украинцев. Для них даже предусмотрели возможность отсрочить оплату за природный газ, а также компенсацию разницы между рыночной ценой газа и ценой, учтенной в тарифах за тепло, объяснил Александр Корниенко.

В то же время важно, что финансирование компенсаций для этих предприятий не будут перекладывать на органы местного самоуправления, добавил глава партии.

Планируется также, что "Нафтогаз Украины" разработает и введет к 1 сентября 2021 года долгосрочные ценовые предложения, чтобы уровень цен на газ для предприятий теплоснабжения был постоянным. Это позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

От городских голов меморандум подписали глава Житомира Сергей Сухомлин, мэр Киева Виталий Кличко, руководитель Одессы Геннадий Труханов, городской голова Бучи Анатолий Федорук. Также в формате видеоконференции на мероприятии присутствовали городской голова Днепра Борис Филатов, глава Львова Андрей Садовый и руководитель Мариуполя Вадим Бойченко.

Кроме того, Корниенко напомнил о предыдущих важных шагах власти для урегулирования вопроса тарифов. В частности, удалось снизить цену на газ с февраля месяца до 6,99 грн за кубометр. И это при том, что цена на рынке растет из-за погодных условий и другие причины, которые сложились в Европе.

"Мы не можем позволить рост цены для наших граждан. Тогда как рыночная цена газа на февраль могла возрасти до 11-12 грн. Теперь стоимость платежек уменьшится на 25-30%. Это существенная экономия около 500-800 грн в месяц", - добавил политик.

Кроме того, по его словам, были уменьшены тарифы на распределение газа, выделили дополнительные средства на субсидии по электроотоплению.

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