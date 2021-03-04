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Корниенко сказал, когда миссия МВФ вернется в Украину

Автор: Даша Харченко

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) вернется в Украину в апреле. Это связано с тем, что прекратят действовать фиксированные цены на газ для населения.

Об этом заявил председатель партии "Слуга Народа" Александр Корниенко в комментарии "Суспильному".

Последняя миссия МВФ закончились 12 февраля.

"Миссия МВФ завершила свою промежуточную работу и они указали на нюансы в нашей совместной работе, которые их волнуют по выполнению договоренностей. Сказали, что скоро вернутся, в частности, после того, как закончится наша история с газом. Она продолжается до первого апреля", - сказал Корниенко.

Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины рассчитывает получить соглашение о первом пересмотре программы с МВФ на уровне персонала до июня. Для этого нужно выполнить пять условий фонда.

Напомним, миссия МВФ работала в период с 21 по 23 декабря 2020 года и с 11 января по 12 февраля 2021 года. В итоге стороны не договорились о пересмотре программы Stand-by, что привело бы к выделению очередного транша.

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Новости Украины МВФАлександр Корниенко
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