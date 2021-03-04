Корнієнко сказав, коли місія МВФ повернеться в Україну

Остання місія МВФ закінчились 12 лютого.

"Місія МВФ завершила свою проміжну роботу і вони вказали на нюанси в нашій спільній роботі, які їх хвилюють з виконання домовленостей. Сказали, що скоро повернуться, зокрема, після того, як закінчиться наша історія з газом. Вона триває до першого квітня", - сказав Корнієнко.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів України розраховує отримати угоду про перший перегляд програми з МВФ на рівні персоналу до червня. Для цього треба виконати п'ять умов фонду.

Нагадаємо, місія МВФ працювала у період з 21 по 23 грудня 2020 року та з 11 січня по 12 лютого 2021 року. В результаті сторони не домовилися про перегляд програми Stand-by, що призвело б до виділення чергового траншу.