Корниенко о российском признании "ЛДНР": последствия будут опаснее, чем в Грузии

По его словам, в случае российского признания "ЛДНР" ситуацию можно будет сравнить с абхазским и южноосетинским сценарием для Грузии. Но Корниенко считает, что эти сценарии были менее опасными для Тбилиси, чем это станет для Киева.

Он также объяснил, что последствия для Украины будут сложнее и опаснее из-за открытого присутствия российских войск на Донбассе. Первый вице-спикер Рады подчеркнул, что на сегодня такие инициативы доверяют не ведущим российским партиям, таким как Коммунистическая партия.

"КПРФ - якобы оппозиционная, но управляемая и через нее идут определенные вещи, которые зазорно выносить на рассмотрение власти", - добавил он.