Корниенко заявил, что раскола в "Слуге народа" нет

Первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что раскола и распада в "Слуга народа" нет. Об этом рассказал Корниенко в интервью РБК-Украина.

Корниенко отметил, что внутри фракции есть дискуссии по важным законам, в которых у разных депутатов есть разное мнение.

"Раскол и развал - это же какие-то законченные действия, юридически зафиксированные: кто выходит, кого-то исключают, целые группы выходят и т.д. Пока такого нету", - отметил он.

На вопрос о том, что ситуативный союз с "Евросолидарностью" и "Голосом" может перерасти в нечто большее и продолжаться вплоть до формализации в какую-то коалицию, он ответил "Не думаю, потому что все же у нас с ними разные позиции".

"У нашего избирателя другие требования, если говорить про ЕС. Если говорить про "Голос", то они и сами не сильно этого хотят. Потому что в той оппозиционной нише, в которой они сейчас находятся, мне кажется, им комфортно", - добавил он.

Напомним, у Владимира Зеленского считают, что в случае раскола в "Слуге народа" останется 100 человек.

Ранее Зеленский пригрозил партии "Слуга народа" роспуском, если они будут ссориться. По словам президента, он может распустить партию через год, если они "начнут есть друг друга".