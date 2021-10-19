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Корниенко: против олигархического закона выступают олигархические партии и политики

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Киев, Вторник 19 октября 2021 19:42
Корниенко: против олигархического закона выступают олигархические партии и политики Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада отклонила 12 постановлений об отмене закона об олигархах (№5599). Такое количество спам-постановлений свидетельствует лишь о том, что олигархи действительно боятся антиолигархического закона, а активнее всего против него выступают именно олигархические партии и политики.

Об этом заявил первый вице-спикер парламента, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Сейчас документ разблокирован и вскоре он вступит в силу. В результате олигархи больше не смогут покупать политиков и получат от государства четкую перспективу - стать обычным чистым бизнесом, который работает как бизнес, а не как мафия. Вообще этот закон является лишь частью последовательной политики детенизации экономических и политических отношений в нашем государстве, которая проводится после смены власти в 2019 году", - сказал он.

По словам председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, закон об олигархах - один из тех шагов, которые власть осуществляли с 2019 года на преодоление олигархической системы.

"К таким шагам я также отношу: закон об автоматическом обмене налоговой информации из более 100 стран мира, антиофшорный закон, изменения в законодательстве о финансовом мониторинге, закон о БЭБ и другие решения, которые мы принимали в течение 2 лет. А также решение СНБО по санкционным спискам и антиолигархический пакет - уже приняты законы №№5599 и 5600 об устранении налоговых льгот, которые были предоставлены олигархату в течение последних десятилетий, и который будут голосовать в четверг", - отметил он.

Сейчас документ отправили в профильный комитет, который подаст свои предложения, а затем направит документ спикеру.

"Когда я увижу текст, который придет, тогда и будет решение, как действовать дальше. У нас два варианта: документ будет подписан председателем Верховной рады и направлен президенту. Если найдем противоречия, то 131 статья регламента дает возможность доработать законопроект. Он не будет переголосовываться, будет голосоваться лишь одна несогласованность. И дальше документ направляют на подпись президенту", - пояснил председатель парламента Руслан Стефанчук.

Гетманцев не исключает попыток задержать вступление в силу закона, чтобы он не заработал и в стране осталось то же положение дел - когда олигархи богатеют, а пенсионеры получают копейки.

В "Слуге народа" также отметили, что подобное большое количество блокирующих постановлений было, когда принимали земельную реформу.

"Единственный случай в этом созыве, когда также 12 постановлений было зарегистрировано - закон о введении рынка земель. Это пример того, как олигархи через депутатов пытаются ставить палки в колеса в вопросе принятия важного закона для людей. В медийном поле телеканалы и издания, которые являются собственностью олигархов, также пытаются противодействовать принятию закона и дискредитировать его", - отметил представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.

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Слуга народа Александр Корниенко Закон об олигархах
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