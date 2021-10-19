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Корнієнко: проти олігархічного закону виступають олігархічні партії та політики

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Київ, Вівторок 19 жовтня 2021 19:42
Корнієнко: проти олігархічного закону виступають олігархічні партії та політики Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Верховна рада відхилила 12 постанов про скасування закону про олігархів (№5599). Така кількість спам-постанов свідчить лише про те, що олігархи дійсно бояться антиолігархічного закону, а найактивніше проти нього виступають саме олігархічні партії та політики.

Про це заявив перший віце-спікер парламенту, голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

"Наразі документ розблоковано і невдовзі він набуде чинності. У результаті олігархи більше не зможуть купувати політиків і отримають від держави чітку перспективу - стати звичайним чистим бізнесом, який працює як бізнес, а не як мафія. Взагалі цей закон є лише частиною послідовної політики детінізації економічних та політичних відносин в нашій державі, яка проводиться після зміни влади у 2019 році", - сказав він.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, закон про олігархів - один з тих кроків, які влада здійснювали з 2019 року на подолання олігархічної системи.

"До таких кроків я також відношу: закон про автоматичний обмін податкової інформації з понад 100 країн світу, антиофшорний закон, зміни в законодавстві про фінансовий моніторинг, закон про БЕБ та інші рішення, що ми ухвалювали впродовж 2 років. А також рішення РНБО щодо санкційних списків і антиолігархічний пакет - ухвалені вже закони №№5599 і 5600 про усунення податкових пільг, що були надані олігархату протягом останніх десятиліть, і який голосуватимуть в четвер", - зауважив він.

Наразі документ відправили до профільного комітету, який подасть свої пропозиції, а потім спрямує документ спікеру.

"Коли я побачу текст, який прийде, тоді і буде рішення, як діяти далі. У нас два варіанти: документ буде підписаний головою Верховної ради і скерований президенту. Якщо знайдемо суперечності, то 131 стаття Регламенту дає можливість доопрацювати законопроєкт. Він не буде переголосовуватися, голосуватиметься лише одна неузгодженість. І далі документ спрямовують на підпис президенту", - пояснив голова парламенту Руслан Стефанчук.

Гетманцев не виключає спроб затримати набуття чинності законом, щоб він не запрацював і в країні залишився той же стан справ - коли олігархи багатіють, а пенсіонери отримують копійки.

У "Слузі народу" також зауважили, що подібна велика кількість блокуючих постанов була, коли ухвалювали земельну реформу.

"Єдиний випадок у цьому скликанні, коли також 12 постанов було зареєстровано - закон про запровадження ринку земель. Це приклад того, як олігархи через депутатів намагаються ставити палки в колеса в питанні ухвалення важливого закону для людей. У медійному полі телеканали та видання, які є власністю олігархів, також намагаються протидіяти ухваленню закону і дискредитувати його", - зазначив представник президента в Конституційному суді Федір Веніславський.

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Слуга народа Олександр Корнієнко Закон про олігархів
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