Корниенко прокомментировал возможность отставки Шмыгаля

Сейчас отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не рассматривается. Однако в Верховной раде ожидают отчета правительства.
Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, общаясь с журналистами в Раде.
Отвечая на вопрос о возможности отставки Шмыгаля, он отметил, что "пока об этом речь не идет",
"Я очень хочу услышать отчет правительства. Он ежегодно должен поступать в ВР... Когда мы будем немного разгружены от законов, перейдем к отчетности", - сказал Корниенко.
Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента. Рассмотрят отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.
По информации РБК-Украина, Криклий и Петрашко написали заявления после того, как их об этом попросил президент Владимир Зеленский.
Как известно, Степанов отказался уходить с должности добровольно.