Корниенко прокомментировал возможность отставки Шмыгаля

Сейчас отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не рассматривается. Однако в Верховной раде ожидают отчета правительства.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, общаясь с журналистами в Раде.

Отвечая на вопрос о возможности отставки Шмыгаля, он отметил, что "пока об этом речь не идет",

"Я очень хочу услышать отчет правительства. Он ежегодно должен поступать в ВР... Когда мы будем немного разгружены от законов, перейдем к отчетности", - сказал Корниенко.