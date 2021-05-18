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Корниенко прокомментировал возможность отставки Шмыгаля

Автор: РБК-Украина

Сейчас отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля не рассматривается. Однако в Верховной раде ожидают отчета правительства.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, общаясь с журналистами в Раде.

Отвечая на вопрос о возможности отставки Шмыгаля, он отметил, что "пока об этом речь не идет",

"Я очень хочу услышать отчет правительства. Он ежегодно должен поступать в ВР... Когда мы будем немного разгружены от законов, перейдем к отчетности", - сказал Корниенко.

Напомним, председатель Верховной рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента. Рассмотрят отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия, экономики Игоря Петрашко и здравоохранения Максима Степанова.

По информации РБК-Украина, Криклий и Петрашко написали заявления после того, как их об этом попросил президент Владимир Зеленский.

Как известно, Степанов отказался уходить с должности добровольно.

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Новости Украины отставкаАлександр Корниенко