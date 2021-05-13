Корниенко: надо переосмыслить видение села и усилить его взаимодействие с креативной экономикой

"Надо переосмысливать видение села, какие есть дополнительные пути взаимодействия государства и сельских территорий, как нам мотивировать креативную экономику сотрудничать с селом. Есть потенциал "подружить" IT, креативные индустрии, сферу развлечений с украинским селом. Оно может предложить креативной экономике и креативному классу то, что еще долго не смогут предложить крупные города: рекреацию, своеобразный "детокс" и возможность жить в другом временном режиме, чем креативный класс живет в городе", - заявил Корниенко.

По его словам, благодаря сотрудничеству с креативной экономикой село будет иметь огромный потенциал развития и станет по-новому востребованным. Но чтобы этот потенциал реализовался, селу нужна современная инфраструктура гостеприимства и комфорта жизни, транспортных сообщений, качественного интернета. Над созданием этих условий уже работает центральная власть, отмечает Корниенко.

Он также назвал законопроекты, принятие которых должно помочь местному самоуправлению более эффективно работать в будущем.

"Прежде всего - это новая редакция закона о местном самоуправлении. Окончательное решение вопроса с образовательными учреждениями, вторая очередь медицинской реформы. Новая редакция закона о службе в органах местного самоуправления. Работаем над пакетом приватизационных законов, в рамках которых малая приватизация начнет давать 10% в бюджет ОТГ от тех предприятий, которые продает государство. Это будет мотивировать местные власти искать инвесторов, помогать продавать убыточные объекты. И станет одним из инструментов наполнения местных бюджетов", - говорит Александр Корниенко.

В свою очередь, председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин во время круглого стола отметил необходимость изменения принципа распределения НДФЛ в общинах, которое сейчас является несправедливым в отношении маленьких общин и сельских территорий.

"Сейчас НДФЛ начисляется не по месту регистрации предприятия. Сельская территория, которая предоставляет услуги его работникам, чья инфраструктура находится под нагрузкой и постепенно уничтожается - не получают ничего от того, что крупное предприятие, зарегистрированное в большом городе, размещает в них новые мощности. Зато налоги уплачиваются городам-миллионикам. Это несправедливо и это нужно срочно исправлять", - подчеркнул депутат.

Кроме того, Виталий Безгин рассказал о важности принятия правительственного законопроекта №4200 о реформе ГФРР. Он предусматривает отдельную квоту на проекты общин и будет способствовать развитию сельских территорий. Фактически она заменит инфраструктурную субвенцию, которой пока нет.