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Корнієнко оцінив можливість повернення журналістів в Раду

Фото: перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У парламенті працюють над тим, аби забезпечити роботу журналістів. Але безпекові питання та кількість акредитованих представників ЗМІ вимагають різних процедур.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

"Є різні процеси. Є процес створення на відстані від Грушевського 5 прес-центру в одному з готелів, яким володіє парламент. Є процес, який ми ініціювали щодо переакредитації. Зараз пресслужба парламенту працює над тим, як це все забезпечити і зробити, адже в нас приблизно 5 тисяч акредитованих журналістів. Там є всі хто завгодно, є шаріївці", - пояснює Корнієнко.

За його словами, ставити під таку небезпеку народних обранців зараз неможливо.

"Але ми шукаємо можливість, щоби парламентські журналісти працювали. І це якось забезпечується, адже немає закритості рішень парламенту. Всі розуміють, що голосує парламент і ця інформація з'являється день у день", - підсумував Корнієнко.

Нагадаємо, що з 24 лютого, від дня початку повномасштабної війни в Україні, журналісти не мають доступу до роботи у будівлі Верховної ради. Таке обмеження було запроваджено з міркувань безпеки. Також в умовах війни наразі не ведуться прямі трансляції засідань парламенту.

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