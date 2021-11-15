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Корниенко определился с кандидатурой на должность главы партии "Слуга народа"

Автор: Анастасия Рокитна

Александр Корниенко сложит полномочия главы партии "Слуга народа". Он определился с кандидатурой на должность следующего главы партии.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу партии.

Александр Корниенко, который сложил полномочия главы партии "Слуга Народа", чтобы сосредоточиться на работе в качестве первого заместителя спикера Верховной рады Украины, будет предлагать кандидатуру Елены Шуляк на должность руководителя партии, сообщили в партии.

Напомним, сегодня состоится съезд политической партии "Слуга народа". На повестке дня съезда будет вопрос смены руководства политсилы.

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Слуга народаАлександр Корниенко