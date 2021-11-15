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Корнієнко визначився з кандидатурою на посаду очільника партії "Слуга народу"

Автор: Анастасія Рокитна

Олександр Корнієнко складе повноваження голови партії "Слуга народу". Він визначився з кандидатурою на посаду наступного очільника партії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу партії.

Олександр Корнієнко, який склав повноваження голови партії "Слуга Народу", щоб зосередитися на роботі в якості першого заступника спікера Верховної Ради України, пропонуватиме кандидатуру Олени Шуляк на посаду очільниці партії, повідомили у партії.

Нагадаємо, сьогодні відбудеться з'їзд політичної партії "Слуга народу". На порядку денному з'їзду буде питання зміни керівництва політсили.

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Слуга народаОлександр Корнієнко