Корниенко назвал главные законы Рады на этой неделе: приватизация, земреформа и декларирование

Так, в "Слуге народа" предлагают внести в повестку дня законопроект №4543 о разблокировании большой приватизации, которая была временно остановлена на время карантина. Профильный комитет в пятницу уже поддержал его, поэтому нужно срочно решать этот вопрос.

"В начале карантина у законотворцев была мысль, что украинские активы, государственные предприятия будут обесцениваться - и нужно уберечь их от дешевой продажи. Практика показала, что пандемия не повлияла на заинтересованность инвесторов в украинских объектах. В мире много денег, ключевые фондовые индексы находятся на исторических максимумах. Поэтому мы соглашаемся, что нужно отменять запрет на большую приватизацию", - подчеркнула Роксолана Пиласа.

По ее словам, в этом году приватизация может принести в государственный бюджет около 12 млрд грн. Из них 9 млрд грн - запланированные доходы от крупной приватизации.

"Вы все хорошо знаете, что поступления от приватизации финансируют дефицит государственного бюджета. Если они будут меньше 9 млрд грн, нам нужно будет еще больше заимствовать на внутреннем и внешнем рынке. Поэтому вопрос срочный", - говорит депутат.

Передавать в частную собственность смогут только непрофильные активы. Нельзя будет продавать железнодорожные линии, недра, атомные электростанции, предприятия космической отрасли, аэропорты, почту, метрополитен.

В настоящее время определены 22 объекта большой приватизации. Среди них - столичный "Президент Отель", "Объединенная горно-химическая компания", киевский завод "Большевик", ряд облэнерго и ТЭЦ.

Среди первых в повестке дня Рады - завершение земельной реформы (№2194 и №2195).

"Законопроект №2194 возвращает органам местного самоуправления право распоряжаться землями местных общин за пределами населенных пунктов. Исключения: земли Минобороны, природоохранного фонда и государственных предприятий, учреждений и организаций. Это ли не главная задача децентрализации. Сейчас местная власть контролирует лишь около десятой части неприватизированных земель. Это затрудняет развитие общин, уменьшает финансовую состоятельность местного самоуправления", - рассказал председатель Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николай Сольский.

В то же время законопроект № 2195 позволит изменять правила проведения земельных аукционов, добавляет он.

"Это вопрос удобной, эффективной и прозрачной продажи земельных участков и прав аренды. Сегодня для участия в земельном аукционе надо подать пакет бумажных документов, зарегистрироваться и лично присутствовать, поднимать таблички со ставками. Это устаревшая система, которая отнимает время, средства и нередко сопровождается злоупотреблениями со стороны организаторов торгов. Когда закон заработает, каждый, кто намерен участвовать в торгах, сможет подать документы, зарегистрироваться и принять участие онлайн", - говорит Сольский.

Продолжат в зале обсуждать и антикоррупционные инициативы. На повестке дня этой недели - президентская инициатива о возвращении более широкой ответственности за незаконное декларирование - с лишением свободы (№4651).

"Увеличиваются штрафы и предлагаются альтернативные виды наказания - ограничение и лишение свободы на 2 года. Мы все помним, что преодоление коррупции - приоритет президента. Возвращение полноценной уголовной ответственности за ложь в декларациях поможет не только сделать борьбу с коррупцией более эффективной, но и будет способствовать восстановлению доверия международных партнеров Украины", - пояснил Корниенко.

Кроме того, есть в повестке дня и законопроект о направлении в Конституционный Суд Украины законопроекта №5133 "О порядке назначения на должности главы НАБУ и ГБР. Речь идет об изменениях в статьи 85 и 106 Конституции.

"Это направления в суд - важный этап, чтобы мы начали двигать эти изменения в Конституцию", - отметил председатель партии.

Также Корниенко отметил важность проекта постановления №5243 о создании в ВР временной следственной комиссии для расследования возможных противоправных действий представителей государственной власти и других лиц, направленных на сотрудничество с государством-агрессором.

"Мотивом нашего решения стала необходимость осуществления парламентского контроля путем проведения расследования по вопросам, представляющим острый общественный интерес. В частности, так называемого "дела Вагнера", аудиозаписей разговоров украинских и российских должностных лиц, в которых содержатся детали, указывающие на признаки совершения государственной измены украинскими чиновниками, расследование Иловайской трагедии и другие. Сегодня мы получаем исторический шанс выяснить истину в ряде вопиющих моментов, которые стали переломными в ходе новейшего российско-украинского конфликта", - подчеркнула заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая.