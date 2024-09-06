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Корнієнко про демобілізацію та е-бронювання: на "гарячій" адженді Ради законів немає

Фото: Олександр Корнієнко, перший заступник голови Верховної Ради (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Олійник, Наталія Кава

Питанням демобілізації в Україні займається Комітет з національної безпеки та оборони. А ось питання економічного бронювання є досить дискутивним.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Він зауважив, що у Комітеті з нацбезпеки є голова - Давид Арахамія, який є активним учасником. Саме він має знати терміни та контексти у демобілізації.

"Щодо економічного бронювання. Я не змінюю своєї думки, що це дуже дискутивний закон для Верховної Ради, і всі три зареєстровані варіанти всі все дуже дискутивні", - каже Корнієнко.

Він не впевнений, що всі варіанти будуть підтримані Верховною Радою, і тому ймовірно економічне бронювання буде реалізовано через інший інструмент. Це може бути зокрема й урядове рішення.

"Давайте дочекаємось і зрозуміємо як це буде. У порядку денному ВР немає цих законів", - зауважив він.

Нещодавно член фінансового комітету Ради Ярослав Железняк розповів, що Мінекономіки на комітеті підтвердило, що працює над економічним бронюванням, де одним з критеріїв може бути рівень заробітних плат.

Також прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив про принцип "воюй або працюй"., Він включає заходи, що допоможуть вивести ринок праці з тіні, забезпечуючи додаткові ресурси для зміцнення економічної стійкості країни.

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