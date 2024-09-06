Корнієнко про демобілізацію та е-бронювання: на "гарячій" адженді Ради законів немає

Він зауважив, що у Комітеті з нацбезпеки є голова - Давид Арахамія, який є активним учасником. Саме він має знати терміни та контексти у демобілізації.

"Щодо економічного бронювання. Я не змінюю своєї думки, що це дуже дискутивний закон для Верховної Ради, і всі три зареєстровані варіанти всі все дуже дискутивні", - каже Корнієнко.

Він не впевнений, що всі варіанти будуть підтримані Верховною Радою, і тому ймовірно економічне бронювання буде реалізовано через інший інструмент. Це може бути зокрема й урядове рішення.

"Давайте дочекаємось і зрозуміємо як це буде. У порядку денному ВР немає цих законів", - зауважив він.