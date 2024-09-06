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Корниенко о демобилизации и е-бронировании: на "горячей" адженде Рады законов нет

Фото: Александр Корниенко, первый заместитель председателя Верховной Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Олейник, Наталья Кава

Вопросом демобилизации в Украине занимается Комитет по национальной безопасности и обороне. А вот вопрос экономического бронирования достаточно дискутивный.

Об этом в комментарии YouTube-канала РБК-Украина заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Он отметил, что в Комитете по нацбезопасности есть председатель - Давид Арахамия, являющийся активным участником. Именно он должен знать термины и контексты демобилизации.

"По экономическому бронированию. Я не меняю своего мнения, что это очень дискутивный закон для Верховной Рады, и все три зарегистрированных варианта все все очень дискутивны", - говорит Корниенко.

Он не уверен, что все варианты будут поддержаны Верховной Радой, и поэтому, вероятно, экономическое бронирование будет реализовано через другой инструмент. Это может быть, в том числе, и правительственное решение.

"Давайте дождемся и поймем, как это будет. В повестке дня ВР нет этих законов", - отметил он.

Недавно член финансового комитета Ради Ярослав Железняк рассказал , что Минэкономики на комитете подтвердило, что работает над экономическим бронированием, где одним из критериев может быть уровень заработных плат.

Также премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил о принципе "воюй или работай". , Он включает меры, которые помогут вывести рынок труда из тени, обеспечивая дополнительные ресурсы для укрепления экономической устойчивости страны.

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