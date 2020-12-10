Корниенко: через год после Нормандской встречи Украина приблизилась к миру

Через год после проведения встречи в Нормандском формате в Париже Украина смогла в определенной степени приблизиться к миру на Донбассе.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко в эфире телеканала "Украина 24".

В частности, глава президентской политсилы отметил достижения самого длинного за все годы войны перемирия на фронте, которое длится более 4 месяцев. Это была одна из главных договоренностей, которой достигли стороны на переговорах в Нормандском формате.

Корниенко подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства для достижения мира на Донбассе. При этом российская сторона утверждает обратное и выдвигает Украине чисто политические требования, которые не связаны с предметом переговоров и блокируют их продвижение.

"Сегодня мы видим риторику представителей РФ: они говорят, что план не выполняется. Хотя с нашей стороны он выполняется. Прекращение огня есть. Ранее РФ настаивала на политической составляющей - чтобы с постановления об объявлении выборов убрали пункт, который не позволяет сейчас объявить в Луганской и Донецкой областях. Хотя это не имеет отношения ни к минскому процессу, ни к переговорам. Они цепляются за какие-то политические вещи, но для Украины фактор безопасности впереди политического", - заявил Корниенко.

По словам Корниенко, следующая встреча в Нормандском формате пока не состоялась из-за геополитического фактора.

"Я думаю, что Россия ждала выборов в США. Это два разных взгляда: у двух партий, которые между собой спорят. Взгляд демократов ориентирован на более решительные действия. Мы ждем, что Джо Байден займет более жесткую позицию, которая поможет нам в переговорах", - пояснил он.

Напомним, подводя итоги продвижения мирного процесса за год после Нормандского саммита, политолог Валентин Гладких отметил, что Украина сделала все от нее зависящее, чтобы урегулировать конфликт на Донбассе. В частности, обустроила 2 КПВВ на Луганщине. Однако их открытие блокируется боевиками.

"Украина подготовила 2 контрольно-пропускных пункта - Золотое и Счастье. Почему они не открыты? Потому что их открытие блокируется противоположной стороной. Относительно разведения сторон. Почему это не выполнено? Вспомним позицию некоторых политических сил внутри страны, которые проводили красные линии, выступали против измены, "нет капитуляции". А теперь они рассказывают, почему власть не смогла тогда что-то наработать?" - сказал политолог.

В свою очередь, народный депутат от "Слуги народа" Дмитрий Наталуха считает несправедливым обвинять Украину в неполном выполнении договоренностей, достигнутых на саммите в Париже. Ведь установление мира зависит от всех сторон конфликта. Со стороны России в переговорах прогресса пока нет.

"Переговорный конфликт, мирный процесс - это же не игра в футбол, когда четко определены правила, по которым все одинаково играют и в случае чего рефери может поднять карточку. Война, которую начала РФ - это не нечто, что происходит по обще установленным правилам, и ты точно знаешь, что у тебя отведено 90 минут и нельзя играть руками", - заявил Наталуха.

Подробнее о проблемах и достижениях мирных переговоров читайте в колонке доктора политических наук и преподавателя КНУ имени Тараса Шевченко Петра Олещука "Год мирных переговоров: проблемы и достижения".