Корнієнко: за рік після Нормандської зустрічі Україна наблизилася до миру

За рік після проведення зустрічі у Нормандському форматі в Парижі Україна змогла певною мірою наблизитися до миру на Донбасі.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко в ефірі телеканалу "Україна 24".

Зокрема, очільник президентської політсили відзначив досягнення найдовшого за всі роки війни перемир’я на фронті, що триває більше ніж 4 місяців. Це була одна з найголовніших домовленостей, якої досягли сторони на переговорах у Нормандському форматі.

Корнієнко підкреслив, що Україна виконує свої зобов’язання для досягнення миру на Донбасі. При цьому російська сторона стверджує протилежне та висуває Україні суто політичні вимоги, які не пов’язані з предметом перемовин і блокують їхнє просування.

"Сьогодні ми бачимо риторику представників РФ: вони кажуть, що план не виконується. Хоча з нашої сторони він виконується. Припинення вогню є. Раніше РФ наполягала на політичній складовій - щоб з постанови про оголошення виборів забрали пункт, який не дозволяє зараз оголосити їх у Луганській та Донецькій областях. Хоча це не має стосунку ані до мінського процесу, ані до перемовин. Вони чіпляються за якісь політичні речі, але для України безпековий фактор попереду політичного", - заявив Корнієнко.

За словами Корнієнка, наступна зустріч у Нормандському форматі поки не відбулася через геополітичний фактор.

"Я думаю, що Росія чекала виборів в США. Це два різних погляди: у двох партій, які між собою сперечаються. Погляд демократів орієнтований на більш рішучі дії. Ми чекаємо, що Джо Байден займе більш жорстку позицію, яка допомагатиме нам у перемовинах", - пояснив він.

Нагадаємо, підбиваючи підсумки просування мирного процесу за рік після Нормандського саміту, політолог Валентин Гладких наголосив, що Україна зробила все від неї залежне, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі. Зокрема, облаштувала 2 КПВВ на Луганщині. Однак їхнє відкриття блокується бойовиками.

"Україна підготувала 2 контрольно-пропускних пункти - Золоте і Щастя. Чому вони не відкриті? Тому що їхнє відкриття блокується протилежною стороною. Щодо розведення сторін. Чому це не виконано? Згадаймо позицію деяких політичних сил всередині країни, які проводили червоні лінії, виступали проти зради, "ні капітуляції". А тепер вони розказують, чому влада не змогла тоді щось напрацювати?" - сказав політолог.

Своєю чергою, народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Наталуха вважає несправедливим звинувачувати Україну в неповному виконанні домовленостей, досягнутих на саміті в Парижі. Адже встановлення миру залежить від усіх сторін конфлікту. З боку Росії в переговорах поступу поки немає.

"Переговорний конфлікт, мирний процес - це ж не гра в футбол, коли чітко визначені правила, за якими всі однаково грають і у випадку чого рефері може підняти картку. Війна, яку розпочала РФ - це не щось, що відбувається за загально встановленими правилами, і ти точно знаєш, що в тебе відведені 90 хвилин і не можна грати руками", - заявив Наталуха.

Також детальніше про проблеми і досягнення мирних переговорів читайте в колонці доктора політичних наук і викладача КНУ імені Тараса Шевченка Петра Олещука "Рік мирних переговорів: проблеми та досягнення".