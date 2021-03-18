Корниенко о блокировке открытия экономики для инвесторов: война между старым и новым

Верховная рада не может принять ряд важных для экономики законопроектов, потому что уже неделю рассматривает 3 тысяч правок к земельному законодательству.

Об этом заявил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время форума "Украина 30. Малый и средний бизнес и государство".

"Парламентское большинство заинтересовано принимать законы, направленные на улучшение позиций Украины в международных рейтингах, поскольку это означает упрощение регулирования, увеличение доступа к кредитным ресурсам, разблокировку рынков, установление прозрачных правил для бизнеса", - заявил Корниенко.

По его словам, 90% законопроектов обсуждаются в зале по сокращенной процедуре и занимают 13 минут. Это происходит благодаря тому, что документы хорошо проработаны в комитетах.

"Мы за эти два года открыли много рынков. На прошлой неделе уже была первая приватизация спиртзавода, землю с 1 июля, надеюсь, люди смогут покупать и продавать, благоустроили игорный бизнес", - добавил он.

В то же время он утверждает, что не все парламентские фракции разделяют такую позицию в сфере стимулирования бизнеса и сознательно блокируют инициативы с открытия экономики страны для инвесторов.

"Происходит бой, который превращается уже в затяжную войну между старым и новым, в частности в отношении взгляда на экономику страны. В парламенте есть силы, которые против этого. Говорят давайте статус кво - останемся сырьево-металлургической страной или же сырьево-аграрной, это наш узкий сегмент, где мы хорошо себя чувствуем. Но даже внутри этих отраслей можно делать какие-то прорывные вещи", - говорит Корниенко.

Одним из методов заблокировать принятие важных для экономики страны законов он называет "законодательный спам", когда к законопроекту подают тысячи незначительных правок. Именно это сейчас и происходит в парламенте.

"С точки зрения развития бизнеса в стране и привлечения инвестиций является простая и понятная история - приватизация. Остановить ее на время пандемии казалось бы нормальной идеей, потому что много стран так сделали. Но как только в повестке дня нашими усилиями появился законопроект, который разблокирует большую приватизацию, сразу процесс работы Верховной рады был заблокирован законом 2194, который предлагает предоставить землю общинам. Там три тысячи правок", - добавляет глава "Слуги народа".

Из-за этого парламент не может принять ряд важных реформаторских законопроектов, которые могли бы стимулировать развитие экономики. В частности, речь идет о законах, связанных с системными реформами в судебной системе, полноценным возвращением ответственности за ложное декларирование, налоговой амнистией и законодательством о труде, а также законах, касающиеся цифровых изменений.

"Мы рассматриваем правки наших коллег в то время, когда уже вся страна требует принять эти земельные законы. Есть уже решение областных советов и общин с требованием как можно скорее передать им землю. И это пример того, что происходит в стране последние два года - война между старым и новым", - констатирует Корниенко.

Вместе с тем он добавил, что "Слуга народа" и в дальнейшем будет отстаивать поддержку бизнеса и экономическое развитие страны.

"К нам не может быть претензий, что мы сторонники консервативного экономического курса. Мы за то, чтобы открывать нашу экономику для инвесторов, для новых возможностей", - заверил Корниенко.