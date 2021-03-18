Корнієнко про блокування відкриття економіки для інвесторів: війна між старим і новим

Верховна рада не може ухвалити низку важливих для економіки законопроектів, бо вже тиждень розглядає 3 тисяч правок до земельного законодавства.

Про це заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час форуму "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава".

"Парламентська більшість зацікавлена ухвалювати закони, спрямовані на покращення позицій України у міжнародних рейтингах, бо це означає спрощення регулювання, збільшення доступу до кредитних ресурсів, розблокування ринків, встановлення прозорих правил для бізнесу", - заявив Корнієнко.

За його словами, 90% законопроектів обговорюються у залі за скороченою процедурою та займає 13 хвилин. Це відбувається завдяки тому, що документи добре опрацьовані у комітетах.

"Ми за ці два роки відкрили багато ринків. Минулого тижня вже була перша приватизація спиртзаводу, землю з 1 липня, сподіваюся, люди зможуть купувати та продавати, впорядкували гральний бізнес", - додав він.

Водночас він стверджує, що не всі парламентські фракції поділяють таку позицію у сфері стимулювання бізнесу та свідомо блокують ініціативи із відкриття економіки країни для інвесторів.

"Відбувається бій, який перетворюється вже на затяжну війну між старим і новим, зокрема стосовно погляду на економіку країни. У парламенті є сили, які проти цього. Кажуть давайте статус кво - залишаймося сировинно-металургійною країною або ж сировинно-аграрною, це наш вузенький сегмент, де ми гарно себе почуваємо. Але навіть всередині цих галузей можна робити якісь проривні речі", - говорить Корнієнко.

Одним з методів заблокувати ухвалення важливих для економіки країни законів він називає "законодавчий спам", коли до законопроекту подають тисячі незначних правок. Саме це зараз і відбувається у парламенті.

"З точки зору розвитку бізнесу в країні і залучення інвестицій є проста та зрозуміла історія - приватизація. Зупинити її на час пандемії здавалося б нормальна ідея, бо багато країн так зробили. Але як тільки у порядку денному нашими зусиллями з’явився законопроект, який розблоковує велику приватизацію, відразу процес роботи Верховної ради був заблокований законом 2194, який пропонує надати землю громадам. Там три тисячі правок", - додає очільник "Слуги народу".

Через це парламент не може ухвалити низку важливих реформаторських законопроектів, які могли б стимулювати розвиток економіки. Зокрема йдеться про закони, пов’язані із системними реформами у судовій системі, повноцінним поверненням відповідальності за неправдиве декларування, податковою амністією та законодавством про працю, а також закони, що стосуються цифрових змін.

"Ми розглядаємо правки наших колег у той час, коли вже вся країна вимагає прийняти ці земельні закони. Є вже рішення обласних рад та громад із вимогою найскоріше передати їм землю. І це приклад того, що відбувається у країні останні два роки - війна між старим та новим", - констатує Корнієнко.

Разом з тим він додав, що "Слуга народу" й надалі обстоюватиме підтримку бізнесу та економічний розвиток країни.

"До нас не може бути претензій, що ми прихильники консервативного економічного курсу. Ми за те, щоб відкривати нашу економіку для інвесторів, для нових можливостей", - запевнив Корнієнко.