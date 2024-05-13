Корнієнко анонсував наступні кадрові питання в Раді найближчим часом

"Ми завжди готові до будь-яких кадрових рішень", - сказав він.

Перший віце-спікер переконаний, що "кадрові питання точно можуть бути" у найближчі тижні.

Він нагадав приклад Олександра Кубракова, якого звільнили "достатньо швидко і, можна сказати, навіть не сильно сплановано".

"І, розуміючи, що в нас дійсно через тиждень знову будуть пленарні дні, коли ми працюємо в залі, два тижні в місяць, то звичайно не можна заперечувати, що можливі призначення будуть на вакантні посади які є і нещодавно, і давно", - сказав Корнієнко.

Депутат нагадав, що в уряді є кілька виконуючих обов'язки достатньо довгий термін. "Це і спорт, і культура, і Мінветеранів. Ну і звичайно тепер це ще Міністерство аграрної політики і ще два міністерства".

За його даними, "ідея зі звільненням Кубракова була пов'язана з тим, що необхідно утворити нові міністерства, а для цього технічно треба було звільнити його зі старої посади".

"І тепер знову буде повертатися Міністерство розвитку регіонів, громад, територій. Я не знаю як воно буде називатися, уряд ще вирішує. І буде Міністерство інфраструктури, так як це було до цього укрупнення яке фракція монобільшості визнала не дуже вдалим та запропонувала повернутися до старого формату", - повідомив Корнієнко.

На уточнююче питання, чи є кандидати на посади голів на ці два міністерства, які планують утворити, він сказав: "Ні. Поки немає кандидатури. Думаю, що це ближче, можливо, до кінця тижня буде вже прояснятися. Це монобільшість має пропонувати, і далі прем'єр їх повертає в парламент", - заявив перший віце-спікер.

За його словами, у Міністерстві інфраструктури є перший заступник Юрій Васьков, який виконує обов’язки міністра.

"Ми його бачили на годині запитань до уряду, він відповідав на питання депутатів. А оце "Міністерство розвитку регіонів, громад, територій" я поки не знаю як буде називатися. Як тільки воно буде створене, уряд може туди призначити виконуючого обов'язків, а потім ми вже будемо призначати міністра і далі Кабмін буде заступників призначати відповідно до процедури", - додав Корнієнко.