Годував окупантів. Службовцю УЗ оголосили підозру в колабораціонізмі

Прокуратура викрила службовця "Укрзалізниці" у співпраці з російськими окупантами. За даними слідства, він під час окупації Бучанського району Київської області давав противнику продукти харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що житель одного з населених пунктів Бучанського району прийняв пропозицію збройних сил Росії про співпрацю, будучи посадовою особою АТ "Укрзалізниця". "Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, в тому числі продуктами харчування", - йдеться в повідомленні. За даним фактом чоловіку повідомили про підозру у колабораційній діяльності, його взяли під варту.