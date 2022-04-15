ru ua
Пт, 15 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Годував окупантів. Службовцю УЗ оголосили підозру в колабораціонізмі

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 10:01
Годував окупантів. Службовцю УЗ оголосили підозру в колабораціонізмі Фото: службовця "Укрзалізниці" назвали колаборантом (facebook com Ukrzaliznytsia)
Автор: Юлія Бойко

Прокуратура викрила службовця "Укрзалізниці" у співпраці з російськими окупантами. За даними слідства, він під час окупації Бучанського району Київської області давав противнику продукти харчування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської прокуратури.

Повідомляється, що житель одного з населених пунктів Бучанського району прийняв пропозицію збройних сил Росії про співпрацю, будучи посадовою особою АТ "Укрзалізниця".

"Зловмисник систематично протягом березня 2022 року надавав військовослужбовцям держави-агресора, які окупували населений пункт, допомогу, в тому числі продуктами харчування", - йдеться в повідомленні.

За даним фактом чоловіку повідомили про підозру у колабораційній діяльності, його взяли під варту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що головам двох громад у Луганській області оголосили підозра у державній зраді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Війна Росії проти України
NEWS
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
51-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Павло Кириленко: Велика битва за Донбас ще не почалася. Вороги збирають сили