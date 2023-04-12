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У користувачів Twitter почнуть відбирати "галочку": коли та кого це стосується

Новость на русском →
США, Середа 12 квітня 2023 15:59
У користувачів Twitter почнуть відбирати "галочку": коли та кого це стосується Фото: Twitter почне видаляти "галочки" в користувачів (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

З 20 квітня соціальна мережа Twitter почне забирати в користувачів "галочки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави компанії Ілона Маска.

Маск заявив, що 20 квітня в соцмережі зникнуть сині галочки верифікації, за які користувачі не платять.

Якщо Twitter видалить сині галочки, то позначки верифікованих акаунтів залишаться лише у користувачів, які заплатили за це, а також у державних установ і посадових осіб.

Раніше компанія повідомила, що підписка Twitter Blue стала доступною користувачам у всьому світі. Це дозволить Маску отримувати більше прибутків, адже з підпискою ви отримуєте цю саму синю "галочку".

До того ж раніше компанія повідомляла, що вже отримує заявки на сірі "галочки"., які могли б використовуватись посадовцями та держустановами.

Також раніше ми писали, що Twitter планує запустити версію соцмережі без реклами, аби збільшити дохід і попит на продукти преміум-класу.

До того ж, соціальна мережа Twitter почне стягувати плату за двофакторну автентифікацію через SMS.

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