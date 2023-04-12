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У пользователей Twitter начнут отбирать "галочку": когда и кого это касается

Новина українською →
США, Среда 12 апреля 2023 15:59
У пользователей Twitter начнут отбирать "галочку": когда и кого это касается Фото: Twitter начнет удалять "галочки" у пользователей (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

С 20 апреля социальная сеть Twitter начнет забирать у пользователей "галочки".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы компании Илона Маска.

Маск заявил, что 20 апреля в соцсети исчезнут синие галочки верификации, за которые пользователи не платят.

Если Twitter удалит синие галочки, то отметки верифицированных аккаунтов останутся только у пользователей, заплативших за это, а также у государственных учреждений и должностных лиц.

Ранее компания сообщила, что подписка Twitter Blue стала доступна пользователям во всем мире. Это позволит Маску получать больше доходов, ведь с подпиской вы получаете ту самую синюю "галочку".

К тому же, ранее компания сообщала, что уже получает заявки на серые "галочки", которые могли бы использоваться должностными лицами и госучреждениями.

Также ранее мы писали, что Twitter планирует запустить версию соцсети без рекламы, чтобы увеличить доход и спрос на продукты премиум-класса.

К тому же, социальная сеть Twitter начнет взимать плату за двухфакторную аутентификацию через SMS.

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