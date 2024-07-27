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Користувачі X тепер можуть приховувати повідомлення від чат-бота на основі ШІ

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Соцмережа X Ілона Маска надала користувачам можливість заборонити своїм повідомленням та взаємодіям допомагати у навчанні його штучного інтелекту - чат-бота Grok.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Налаштування для користувачів X за замовчуванням дозволяють надавати їхні дані чат-боту. Але "всі користувачі X мають можливість контролювати, чи можуть їхні публічні повідомлення використовуватися для навчання Grok, помічника з пошуку на основі ШІ", — написала компанія в п'ятницю в повідомленні на X. Це налаштування доступне на веб-платформі і скоро буде розгорнуто на мобільних пристроях.

Компанія додала, що користувачі також можуть заборонити чат-боту отримувати їхню інформацію, зробивши свої облікові записи приватними.

Що таке Grok

Grok, чат-бот на основі ШІ, тепер доступний для преміум-передплатників на X, був вперше випущений у листопаді минулого року як конкурент ChatGPT від OpenAI. Чат-бот є частиною стартапу штучного інтелекту xAI, яким також володіє Маск, і був навчений на даних X.

Маск відкрито говорив про використання даних із X для навчання Grok. Чат-бот на основі ШІ вже використовує повідомлення X для узагальнення подій новин і відповіді на питання з використанням інформації в режимі реального часу.

 

Нагадаємо, компанія OpenAI тестує прототип нового "пошуковика" SearchGPT. Найкращі з його функцій згодом будуть інтегровані безпосередньо до ChatGPT.

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Штучний інтелектІлон Маск