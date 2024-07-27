Пользователи X теперь могут скрывать сообщения от чат-бота на основе ИИ

Соцсеть X Илона Маска предоставила пользователям возможность запретить своим сообщениям и взаимодействиям помогать в обучении его искусственному интеллекту – чат-боту Grok.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Настройки для пользователей X по умолчанию позволяют предоставлять данные чат-боту. Но "все пользователи X имеют возможность контролировать, могут ли их публичные сообщения использоваться для обучения Grok, помощника по поиску на основе ИИ", - написала компания в пятницу в сообщении на X. Эта настройка доступна на веб-платформе и скоро будет развернута на мобильных устройствах.
Компания добавила, что пользователи также могут запретить чат-боту получать их информацию, сделав свои аккаунты частными.
Grok, чат-бот на основе ИИ, теперь доступный для премиум-подписчиков на X, был впервые выпущен в ноябре прошлого года как конкурент ChatGPT от OpenAI. Чат-бот является частью стартапа искусственного интеллекта xAI, которым также владеет Маск, и был обучен на данных X.
Маск открыто говорил об использовании данных из X для обучения Grok. Чат-бот на основе ИИ уже использует сообщение X для обобщения новостей и ответа на вопросы с использованием информации в режиме реального времени.
Напомним, компания OpenAI тестирует прототип нового "поисковика" SearchGPT. Лучшие из его функций впоследствии будут интегрированы непосредственно в ChatGPT.
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