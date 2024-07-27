RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Пользователи X теперь могут скрывать сообщения от чат-бота на основе ИИ

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Соцсеть X Илона Маска предоставила пользователям возможность запретить своим сообщениям и взаимодействиям помогать в обучении его искусственному интеллекту – чат-боту Grok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Настройки для пользователей X по умолчанию позволяют предоставлять данные чат-боту. Но "все пользователи X имеют возможность контролировать, могут ли их публичные сообщения использоваться для обучения Grok, помощника по поиску на основе ИИ", - написала компания в пятницу в сообщении на X. Эта настройка доступна на веб-платформе и скоро будет развернута на мобильных устройствах.

Компания добавила, что пользователи также могут запретить чат-боту получать их информацию, сделав свои аккаунты частными.

Что такое Grok

Grok, чат-бот на основе ИИ, теперь доступный для премиум-подписчиков на X, был впервые выпущен в ноябре прошлого года как конкурент ChatGPT от OpenAI. Чат-бот является частью стартапа искусственного интеллекта xAI, которым также владеет Маск, и был обучен на данных X.

Маск открыто говорил об использовании данных из X для обучения Grok. Чат-бот на основе ИИ уже использует сообщение X для обобщения новостей и ответа на вопросы с использованием информации в режиме реального времени.

 

Напомним, компания OpenAI тестирует прототип нового "поисковика" SearchGPT. Лучшие из его функций впоследствии будут интегрированы непосредственно в ChatGPT.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Искусственный интеллектИлон Маск