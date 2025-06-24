Користуєтесь ChatGPT щодня? Дослідження MIT попереджає про ризики

Постійне використання штучного інтелекту для написання текстів, зокрема ChatGPT, може негативно впливати на роботу мозку.

Про це йдеться у новому дослідженні лабораторії MIT Media Lab, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent .

У чому суть дослідження

Дослідження проводила MIT Media Lab - міждисциплінарна дослідницька лабораторія Массачусетського технологічного інституту, що займається проєктами, спрямованими на зближення технологій, мультимедіа, науки, мистецтва і дизайну.

У межах експерименту науковці розділили учасників на три групи: одні писали есе з допомогою ChatGPT, інші - користувалися пошуковими системами, а треті не мали жодної зовнішньої підтримки. Під час виконання завдання вчені стежили за активністю мозку за допомогою електроенцефалографії.

Результати показали, що учасники, які покладались на ChatGPT, мали найслабші когнітивні показники - зокрема, гіршу памʼять, зв’язність мозкових мереж та мовну продуктивність. А ті, хто не використовував жодних допоміжних інструментів, навпаки, демонстрували найкращі показники з точки зору розподілу мозкової активності.

"Протягом чотирьох місяців користувачі великих мовних моделей стабільно показували гірші результати на нейронному, лінгвістичному та поведінковому рівнях", - зазначається в дослідженні.

Вплив ChatGPT на людей

Авторка роботи Наталія Космина заявила, що особливо стурбована впливом ChatGPT на дітей, чий мозок ще розвивається.

"Я вирішила опублікувати результати вже зараз, не чекаючи повного рецензування, бо боюся, що через пів року хтось із політиків запропонує вивчати GPT у дитсадках. А це - дуже шкідливо", - наголосила вона.

Попри це, в адміністрації експрезидента США Дональда Трампа бачать ситуацію інакше. У квітні він підписав указ, який заохочує інтеграцію ШІ в американську систему освіти. В документі йдеться про потребу навчати дітей користуванню та створенню технологій майбутнього, аби США зберегли лідерство в цій сфері.

Тим часом команда MIT вже працює над новим дослідженням - про вплив ШІ на мозкову активність програмістів. За словами Космини, результати виявилися "ще гіршими".